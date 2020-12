Plus belle la vie : ce soir, la mère de Hadrien lui ouvre les yeux (résumé + vidéo épisode 4175 PBLV du 18 décembre 2020)

4.4 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4175 du vendredi 18 décembre 2020 – La mère de Hadrien va tenter de lui ouvrir les yeux ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle lui rapporte qu’elle a surpris une conversation entre Samia et Jean-Paul, durant laquelle Samia disait ne pas vouloir avoir de bébé avec Hadrien !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4175

Léo est déstabilisé et explique à Mazelle qu’il démantèle un trafic de drogue au sein du pensionnat. Mazelle lui demande d’arrêter de jouer au con. C’est toujours le chaos en prison. Entre ceux qui revendiquent des meilleures conditions de détention et ceux qui veulent rendre justice à Mouss. Ce dernier culpabilise quand il apprend que Mila est en garde à vue. Sur les toits de la prison ; une banderole pour Mouss est déployée. Sous la pression médiatique, Revel commence à lâcher Mazelle…



Irina veut plus que tout former une famille avec Boher. Afin d’aider l’enquête de Samia, Boher veut intégrer un réseau fermé sur internet dans lequel la police municipale s’en donne surement à cœur joie. De son côté, Marie-Christine ne loupe rien d’une conversation où Samia et Boher parlent d’enfants…

Lola demande à Kilian de ne plus l’aider. Elle humilie à son tour Bilal en lui mettant du faux sang sur les fesses, qui plus est, sur le pantalon d’Abdel…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4175 du 18 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

