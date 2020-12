« District Z » du 18 décembre 2020 : les invités et participants de ce soir

4.6 ( 14 )



« District Z » du 18 décembre 2020. Après son succès d’audience de la semaine dernière, « District Z » est de retour ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour un deuxième numéro inédit.



Tout comme la semaine dernière, et toujours l’œil avisé de Denis Brogniart , c’est dans l’univers des zombies que les invités du jour vont se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses.

Mais attention car de nouvelles épreuves attendent nos personnalités.

« District Z » du 18 décembre 2020 : invités et participants

Et pour ce second numéro ont accepté de se prêter au jeu : Camille COMBAL, Kev ADAMS, JARRY, Sandrine QUETIER et Estelle LEFEBURE.



Et avec un tel casting, on ne devrait pas s’ennuyer une seule seconde.

Audience : le succès va t-il se confirmer ?

Vendredi dernier, et déjouant tous les pronostics, le premier numéro s’est imposé en tête des audiences de la soirée en réunissant 5.36 millions de téléspectateurs soit 26.1% du public présent devant son poste de télévision.

Simple effet de curiosité ? Une deuxième victoire ce soir permettra de confirmer, ou pas, ce très beau démarrage. Mais attention car la concurrence s’annonce plus rude encore que la semaine dernière.

« District Z » revient en seconde semaine… Et c’est ce soir dès 21H05 sur TF1. Serez-vous autant nombreux que la semaine dernière ?

