Ici tout commence : Auguste menace Célia, Salomé hésite, ce qui vous attend mercredi 9 décembre (épisode n°28 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passe demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 28 du mercredi 9 décembre, Auguste va vouloir faire virer Célia de l’institut pour l’éloigner de Jérémy !



En effet, Célia a décidé de refuser son offre de la veille…



Auguste est furieux et menace Célia ! Il lui dit qu’elle va le regretter mais Célia affirme qu’elle aime Jérémy et qu’elle ne cédera pas au chantage…

De son côté, Salomé a rendez-vous chez la gynécologue. Elle confie à Maxime qu’elle a du mal avec l’idée de vouloir avorter dans son dos…



Et chez la gynéco avec Louis, Salomé passe sa première échographie. Elle est troublée en entendant le coeur du bébé battre et ne sait plus du tout ce qu’elle compte faire !

Plus tard, Salomé retrouve Maxime et lui annonce qu’elle veut garder le bébé. Maxime la soutient, il est prêt à l’élever avec lui même s’il n’est pas le père !

Rendez-vous mercredi 9 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

