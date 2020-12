Plus belle la vie en avance : Luna envoie balader Bertrand (vidéo PBLV épisode n°4172)

5 ( 10 )



Après avoir menti à Andrès la veille, c’est à Bertrand que Luna va mentir mardi prochain dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet,

Bertrand annonce à Luna qu’il a pris sa journée pour venir au spectacle de Noël en prison !



Une initiative qui ne plait pas du tout à Luna puisque ça pourrait le mettre en danger et compromettre le plan d’évasion de Mouss.



Mais Luna ne peut pas dire la vérité à Bertrand. Elle lui dit qu’elle doit faire une scène romantique avec Andrès au cours du spectacle et qu’elle préfère qu’il ne soit pas là… Et quand Bertrand insiste quand même, Luna l’envoie balader sans ménagement !

Bertrand comprend qu’il y a autre chose, il lui dit qu’il a l’impression qu’elle veut le tenir à l’écart de quelque chose…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4172 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4172 du 15 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

