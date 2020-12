Ici tout commence en avance : Claire rassure Louis (résumé + vidéo épisode 24 du 3 décembre 2020)

5 ( 4 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 24 du jeudi 3 décembre 2020 – La pression de Claire aurait-elle eu un impact sur Salomé dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors qu’elle a exigé que Salomé quitte Maxime, ce soir la jeune femme semble réconciliée avec Louis et Claire rassure son fils…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 24

Louis est agréablement surpris du comportement de Salomé. Si Claire affirme l’avoir conseillé, elle omet de préciser qu’elle a en réalité posé un ultimatum à la jeune femme. Salomé doit quitter Maxime, ou Claire dira toute la vérité à Louis ! En parallèle, Clotilde et Jeremy ont un moment de rapprochement à l’hôpital, en apprenant l’amélioration de l’état de Guillaume.

Mais les tensions montent crescendo quand Célia découvre ce que lui cachait son père et que Jérémy surprend Vincent et Clotilde. Alors qu’elle tente de protéger Maxime, Salomé se sent piégée par l’annonce officielle de Louis durant une masterclass. Dans le même temps, Teyssier élabore un nouveau stratagème pour décrédibiliser Noémie tout en essayant de se rapprocher de sa famille…



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 24 du 3 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

