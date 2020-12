Plus belle la vie : ce soir, le plan d’évasion se précise (résumé + vidéo épisode 4164 PBLV du 3 décembre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4164 du jeudi 3 décembre 2020 – Ce soir, le plan d’évasion de Mouss se précise dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Luna explique à Mila qu’elle va se présenter pour animer le club de théâtre de la prison…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4164

Michel Minkovsky, le directeur de la maison d’arrêt a eu vent de la bagarre de la veille et propose à Mouss de participer aux ateliers théâtre de la prison. Andrès demande aux Liberati une trêve car Mazelle est un ripou et Mouss doit être protégé. Les Liberati acceptent. Au parloir, Andrès demande à Luna de donner des cours de théâtre en prison et qui servira à faire des repérages pour l’évasion. Chez Deneve, Mila n’a pas le moral et doit vite progresser pour pouvoir être opérationnelle pour le pilotage de l’hélicoptère…



Noé envoie des messages privés sur le profil de Manon. Lola se rapproche un peu plus de lui. Noé est tellement perturbé qu’il a proposé au pirate de le rencontrer. Kilian est inquiet puisqu’il s’agit de Lola. Il convainc sa sœur d’aller au rendez-vous… Mais cette histoire va trop loin….

Samia se rend compte qu’elle connait très peu de choses sur Hadrien. De son côté, Boher tombe sur Marie-Christine qui lui tire les vers du nez…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4164 du 3 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

