Ici tout commence : Salomé veut avorter, Clotilde parle à Auguste, ce qui vous attend lundi 7 décembre (épisode n°26 en avance)

4.5 ( 10 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez déjà ce qui vous attend lundi dans votre série « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 26 du lundi 7 décembre, Salomé va prendre la décision d’avorter !



Annonces



Annonces

La jeune femme va en parler à Constance et à Maxime. Salomé veut avorter et faire croire à Louis qu’elle a perdu le bébé en faisant une fausse couche.



Annonces



Annonces



Annonces





Et elle confie à Anaïs qu’elle veut quitter Louis mais qu’elle est terrifiée par sa réaction… Elle n’y arrive pas.

De son côté, Guillaume rentre à la maison mais est toujours amnésique. Il a un flash de sa colère face à Clotilde et du sms qu’il a écrit pour Jérémy…



Annonces





Clotilde décide de se confier à son père, Auguste. Elle lui explique qu’elle a caché un lourd secret à Guillaume et Jérémy, elle a peur de tout perdre et lui demande de la soutenir quoiqu’elle ait fait. Auguste lui promet de s’occuper de tout.

Quant à Teyssier, il ne lâche toujours pas l’affaire et veut préparer la bûche de Noël en douce avec Marta pour l’offrir à l’institut. Elle hésite à accepter…

Rendez-vous lundi 7 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés