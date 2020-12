Plus belle la vie en avance : Irina et Jean-Paul, la rupture ? (vidéo PBLV épisode n°4169)

4.9 ( 8 )



A quelques semaines du mariage, rien ne va plus entre Jean-Paul et Irina dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors qu’Irina soupçonne que Jean-Paul ait encore des sentiments pour Samia, elle ne semble pas nager dans le bonheur…



Jeudi prochain, Léa vient au bar du Mistral et sent qu’Irina ne va pas bien.



Irina hésite à se confier à Léa car elle est amie avec Jean-Paul. Mais elle a besoin de parler et décide de quand même lui dire ce qu’elle a sur le coeur.

Cette fois, ce qui tracasse Irina c’est que pour son mariage, elle aurait aimé avoir la bénédiction de son père, alias Pavel. Jean-Paul aurait pu lui obtenir un parloir mais il ne le souhaite pas… Léa comprend sa position.



Toutes ces histoires vont-elles finir par conduire Jean-Paul et Irina à la rupture ?

Un extrait de l’épisode de PBLV 4169 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4169 du 10 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

