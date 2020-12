4.9 ( 8 )



Annonces





Les « 12 coups de midi » : déjà deux indices sur l’étoile mystérieuse de Noël ! Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Cette énorme étoile que Jean-Luc Reichmann se plaît à appeler « Étoile de Noël » ne devrait pas être trouvée de sitôt mais deux indices se profilent déjà l’horizon. On fait le point…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Les « 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse de Noël ?

S’il est bien sûr beaucoup trop tôt pour répondre à cette question, d’autant que les enregistrements viennent à peine de reprendre, on peut d’ores et déjà évoquer les deux indices que l’on voit :

– en fond une bibliothèque;

– ce qui semble être un tabouret de cirque.

Pas de quoi faire avancer le « Schmilblic » pour le moment. Et Léo est d’ailleurs totalement perdu puisqu’il a évoqué sans aucune conviction les noms suivants : Le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri et Hugues Aufray.



Annonces





Bref, et pour faire court, ça part un peu dans tous les sens…

Et sinon…

Et sinon notez que Léo n’est pas en grande forme depuis qu’il a annoncé son possible départ. Hier encore une petite victoire de 1.000 euros dont 500 pour sa cagnotte. Que ses fans se rassurent, Léo n’est pas à plaindre puisqu’il a déjà remporté la coquette somme de 404.091 euros de gains et de cadeaux dont 277.500 de cash.

Léo va t-il trouver une 5ème étoile mystérieuse ? Partira t-il avant ? Sera t-il éliminé ?

Pour répondre à toutes ces questions, soyez aux « 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmann. Prochain rendez-vous ce midi dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés