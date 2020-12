Audiences TV mardi 1er décembre 2020 : « Un mensonge oublié » large leader, « Manifest » faible, les Bleues au top sur W9

4.8 ( 10 )



Audiences TV mardi 1er décembre 2020. Hier soir c’est France 3 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec la rediffusion du téléfilm « Un mensonge oublié » d’Eric Duret avec Sarah MARTINS, Théo FRILET, Antoine DULERY ou bien encore Florence PERNE.



Verdict : 4.80 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 20.4% sur l’ensemble du public.

Audiences TV mardi 1er décembre 2020 : autres chiffres

On retrouve ensuite M6 et la première demi-finale de son concours « La France a un Incroyable Talent » et dont l’excellent Ahmed Sylla était l’invité. 3.37 millions de personnes ont été émerveillés ou pas par les numéros proposés hier soir soit 16.1% des téléspectateurs. Notez des records auprès des cibles commerciales avec 29% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et plus généralement des moins de 50 ans.

Sur France 2 « Prodiges » le show de Noël a pour sa part émerveillé 2.48 millions de Français soit 12.4 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant le petit écran. Grande stabilité par rapport au lancement de la saison précédente.

Sur TF1 suite de la saison 2 « Manifest »… Les deux premiers épisodes de la soirée ont pu compter sur 2.34 millions d’inconditionnels pour 10.3 % de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Belle performance également pour W9 avec le match de l’équipe de France de football féminine contre le Kazakhstan. La victoire écrasante de nos joueuses par 12 buts à 0 fait vibrer 1.15 million de supporters (4.9% de pda)

