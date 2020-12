Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 1er janvier 2021

5 ( 5 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 1er janvier 2021 – Le week-en se termine et on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer prochainement dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 28 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut déjà vous dire que Becker va voir son passé ressurgir tandis chez les Bastide, le point de non retour est atteint… En effet, en cette fin d’année, Julien et Alice décident de se rompre et annonce la nouvelle à Arthur !

Quant à Lucille, elle entame une nouvelle page de sa vie… Va-t-elle trouver sa voix ?



Annonces





Lundi 28 décembre 2020, épisode 546 : Becker doit affronter une erreur qu’il a commise dans le passé. Parallèlement l’ambiance chez les Bastide se détériore inexorablement. De son côté, Akim pousse Lucille à faire connaître son témoignage…

Mardi 29 décembre 2020, épisode 547 : Alors que le passé de Becker vient le rattraper de façon brutale, Alice et Julien prennent une décision radicale qui remet en question leur famille. De son côté, Lucille s’engage sur une nouvelle voie…

Mercredi 30 décembre 2020, épisode 548 : Alors qu’Alice et Julien annoncent une terrible nouvelle à Arthur, Florent, Claire et Enzo accueillent une nouvelle venue… qui s’avère avoir plusieurs visages. Parallèlement, Alex voit ressurgir un fantôme de son passé…

Jeudi 31 décembre 2020, épisode 549 : Alors qu’Arthur décide de prendre ses distances avec la famille, Becker doit supporter de plus en plus de pression. Parallèlement, l’enquête qui agite le commissariat aboutit à une arrestation déterminante…

Vendredi 1er janvier 2021, épisode 550 : Alors que l’enquête finit par créer des tensions entre Elise et Sofia, Becker se sent obligé de faire son mea culpa. De son côté, Virginie commence à trouver le comportement d’Alex de plus en plus étrange…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 14 au 18 décembre 2020 en cliquant ICI

du 21 au 25 décembre 2020 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés