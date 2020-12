« Les nouvelles aventures de Cendrillon » avec Marilou Berry et Josiane Balasko : ce soir sur TF1 (inédit)

4.9 ( 10 )



« Les nouvelles aventures de Cendrillon » avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret et Didier Bourdon, c’est ce soir sur TF1 et MYTF1 depuis tous les appareils connectés via la fonction direct.



Mais attention aux puristes car c’est une version un peu particulière quand même que vous découvrirez dans ce film coproduit par TF1 Films Production, 74 Films et Pathé Productions, et réalisé par Lionel Steketee.

« Les nouvelles aventures de Cendrillon » : histoire, résumé

Synopsis : Pas de chance : Julie fête son anniversaire mais elle semble être la seule à s’en souvenir ! Heureusement, Marco, dont elle éprise, lui demande s’il peut venir lui confier son fils car sa nounou a un empêchement ! Julie n’en peux plus d’être la bonne copine, voire la bonne à tout faire… Lorsqu’elle se retrouve seule avec cet enfant détestable à souhait, Julie décide de lui narrer le conte de Cendrillon, mais à sa manière…

Le saviez-vous ?

– L’essentiel du tournage s’est déroulé dans l’Essonne ainsi que dans l’Oise et plus précisément au sein du château de Pierrefonds



La bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film.

« Les nouvelles aventures de Cendrillon » est diffusé pour la première fois en clair sur TF1. Le public sera t-il sensible à cette revisite ? Au cinéma, il est resté sous la barre du million avec 815 852 spectateurs.

