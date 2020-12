« Le meilleur pâtissier » du 22 décembre 2020 : ce soir finale, partie 1 !

4.8 ( 10 )

« Le meilleur pâtissier » du 22 décembre 2020. Voilà c’est la finale, enfin presque pour « Le meilleur pâtissier ». Car la finale de cette saison 2020 va se dérouler en deux manches. Ce soir « »Clap de fin » partie 1.



Pour l’occasion nos 4 finalistes vont s’embarquer dans une intrigue à couper le souffle et un marathon de gourmandises sur le thème du cinéma !

4 pâtissiers délicieusement déterminés, 4 épreuves savoureusement spectaculaires réparties sur 2 soirées exceptionnelles… et un seul trophée !

Ce soir, nos 4 finalistes s’affronteront sur le défi de Cyril et l’épreuve technique de Mercotte. Au terme de ces deux épreuves, l’un d’entre eux devra malheureusement quitter le concours.



« Le meilleur pâtissier » du 22 décembre 2020 : épreuves, recettes

Le défi de Cyril : La tarte à la crème

Pour cette première épreuve de finale, nos pâtissiers amateurs vont devoir s’attaquer au plus basique des gâteaux, inventé par le cinéma en 1913 et rendu célèbre dans les films muets avec Laurel et Hardy ou Charlie Chaplin : la tarte à la crème ! Mais attention, notre jury attend une tarte à la crème de haut vol ! À nos 4 finalistes de faire preuve de créativité pour décrocher le premier rôle !

L’épreuve technique de Mercotte : Le zootrope

Que nos pâtissiers ne se fassent pas de films, Mercotte leur a bel et bien réservé la recette la plus difficile de ces 12 semaines de concours ! Pour rendre hommage au cinéma, nos finalistes vont devoir réaliser un gâteau zootrope, dont la particularité est de s’animer en tournant, grâce à 20 vignettes transférées sur du chocolat tempéré et adroitement disposées autour du gâteau. Pour que le zootrope prenne vie à la dégustation, nos pâtissiers amateurs devront réaliser parfaitement les deux entremets composés d’un biscuit trocadéro, d’un crémeux caramel et d’une ganache montée au popcorn, le tout recouvert d’un glaçage miroir au chocolat ! Pour sa dernière épreuve technique de la saison, l’intrépide Mercotte a vu encore plus complexe en exigeant un décor de choux garnis, colorés en jaune, pour représenter les projecteurs entourant le tapis rouge ainsi qu’un clap en chocolat tempéré à disposer au sommet du gâteau pour couronner le tout !

Panique aux fourneaux : en pleine finale, Elodie se brûle avec le caramel 😱 Ne manquez pas la finale de #LMP, mardi à 21.05 sur M6 🍰 pic.twitter.com/P7yH1YHAwQ — M6 (@M6) December 20, 2020

Alors, qui sera qualifié pour la suite de la finale et qui devra malheureusement quitter le concours ce soir ?

