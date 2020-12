Miss France 2021 : la règle des votes change cette année !

4.6 ( 12 )



C’est samedi que se déroulera la cérémonie d’élection de Miss France 2021, présentée par Jean-Pierre Foucault et retransmise en direct sur TF1. Mais attention, cette année la règle des votes change !



En effet, alors que ça faisait quelques années que seuls les téléspectateurs votaient pour élire Miss France parmi les cinq dernières candidates, retour en arrière cette année puisque le jury votera jusqu’à la fin.



Les votes du jury compteront ainsi pour 50% avec ceux des téléspectateurs, comme ça avait longtemps été le cas dans le passé. On est donc pas à l’abris d’une polémique si le public ne choisit pas la même Miss que le jury…

« Habituellement, le jury, très hétéroclite, compte sept personnes issues du monde du spectacle, des arts, des médias et de la culture. Cette année, nous avons un jury exceptionnel composé de neuf Miss France, qui ont donc été élues et qui savent exactement ce que le public attend d’une Miss » a déclaré Sylvie Tellier au Figaro.



Un jury uniquement composé d’anciennes Miss France

Rappelons que cette année le jury sera composé exclusivement de Miss France issues de toutes les générations. Ensemble, elles auront l’honneur d’élire leur ambassadrice, conjointement avec les français.

C’est Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 qui présidera le jury composé de : Muguette Fabris, Miss France 1963 ; Patricia Barzyk, Miss France 1980 ; Nathalie Marquay, Miss France 1987 ; Mareva Georges, Miss France 1991 ; Linda Hardy, Miss France 1992 ; Sonia Rolland, Miss France 2000 ; Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001 et Flora Coquerel, Miss France 2014.

Elue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Clémence Botino, Miss France 2020, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ?

Rendez-vous le samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1

