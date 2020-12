« New Amsterdam » du 2 décembre 2020 : deux épisodes inédits ce soir

4.5 ( 15 )



Annonces





« New Amsterdam » du 2 décembre 2020. Suite de la saison 2 inédite de votre série médicale « New Amsterdam » ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« New Amsterdam » du 2 décembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Au programme les épisodes « 14 ans, 2 mois, 8 jours » et « Jusqu’à la fin ».

« 14 ans, 2 mois, 8 jours » : Jacob, un patient de Kapoor dans le coma depuis quatorze ans, ouvre les yeux, ce qui réveille l’espoir de sa femme. Mais Kapoor sait qu’il ne s’agit que d’une activité réflexe. Ses enfants, convaincus eux aussi que leur père est décédé depuis quatorze ans, tentent de la persuader de lui retirer sa sonde de nutrition et de le laisser partir. Max prend rendez-vous avec Alice, une jeune maman rencontrée au service pédiatrique, pour que Luna puisse jouer avec Bobbi, sa fille. Iggy le félicite pour ce qu’il imagine être un « vrai » rendez-vous, malgré les dénégations de Max. Déstabilisé, ce dernier annule le rendez-vous. Reynolds ne parvient toujours pas à annoncer à Max qu’il va partir s’installer à San Francisco avec Evie. Aux urgences, c’est le chaos : tout le réseau informatique est en panne à la suite d’une mise à jour.



Annonces





« Jusqu’à la fin » : Max découvre que New Amsterdam, comme l’hôpital de la faculté de médecine le fait avec Marianne, se débarrasse de ses patients mourants pour qu’ils ne viennent pas augmenter le taux de mortalité de l’établissement. Choqué par cette nouvelle, il se rend dans une maison de retraite municipale délabrée où ont été abandonnés trente patients pour les ramener à New Amsterdam et leur offrir une fin de vie digne. Il confie à Reynolds, Sharpe, Kapoor et Iggy un patient dont les jours sont comptés. Max fait la rencontre d’Adèle, qui devient son assistante. Iggy fait venir le père de Peter que ce dernier refusait de voir depuis douze ans, mais qui a un dernier mot à lui dire.

Audience : un retour en demi-teinte

La semaine dernière le retour de « New Amsterdam » n’a pas franchement affolé les compteurs. Face à « La famille Bélier » sur France 2, la série s’est contentée de 3.10 millions de fans pour 13.25 % de part de marché sur l’ensemble du public.

Qu’en sera t-il ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés