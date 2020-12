« Le meilleur pâtissier » du 2 décembre : qui sera éliminé ce soir de la spéciale « Riche comme Crémus »

4.6 ( 13 )



« Le meilleur pâtissier » du 2 décembre 2020. Déjà le 9ème numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



Pour cette 9e semaine de concours, nos pâtissiers amateurs ne sont plus que 7 engagés sur la voie royale menant au trésor tant convoité : le trophée du Meilleur Pâtissier ! Financier, Millionnaire, ou encore coffre en nougatine, nos 7 pâtissiers ne devront rien laisser au hasard pour gagner le gros lot !

« Le meilleur pâtissier » du 2 décembre 2020 : les épreuves et les recettes de ce soir

Le défi de Cyril : Le financier

Nos 7 pâtissiers amateurs vont commencer par 2 heures de rendez-vous avec le financier, un savoureux biscuit inventé en 1890 par le pâtissier Lasne, installé près de la Bourse à Paris. Pour satisfaire sa clientèle d’hommes d’affaires, il modernisa cette recette de biscuit mœlleux à base d’amande, farine, beurre, sucre et blancs d’œufs en lui donnant la forme d’un lingot, facile à déguster sans se salir les mains ! À nos pâtissiers de le transformer en un dessert débordant de gourmandise, tout en conservant le moelleux et le croustillant du vrai financier.

L’épreuve technique de Mercotte : Les Mercoins

Pour réaliser ses Mercoins, Mercotte s’est inspirée d’un dessert d’origine écossaise que l’on s’offre traditionnellement le jour de l’an : le Millionnaire. D’ordinaire composés d’un biscuit shortbread, d’un caramel onctueux et d’une couverture de chocolat, les Millionnaires version Mercoins prendront la forme de billets de banque à l’effigie de Mercotte, à conserver dans un coffre en nougatine. Une surenchère d’espièglerie qui va exiger technique et endurance de la part de nos pâtissiers amateurs pour venir à bout de cette épreuve !



Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs vont représenter sous la forme d’un gâteau leurs rêves les plus fous s’ils gagnaient à la loterie ! Jet privé, diamant, voyage dans l’espace… 100% de nos pâtissiers vont tenter leur chance de gagner le palais de Mercotte et Cyril avec leurs rêves de gros lot en gâteau ! Et pour aider notre jury à les départager, le chef doublement étoilé Jean-François Piège foule pour la première fois la tente du Meilleur Pâtissier ! À la tête de six restaurants, ce chef cuisinier connu de tous, admiré autant que redouté, est un des palais les plus redoutables du monde !

.@cyril_lignac encourage Margaux à sortir de sa zone de confort 🍰#LMP mercredi à 21.05 pic.twitter.com/eJjlaD6RAN — M6 (@M6) November 30, 2020

Alors, qui touchera le jackpot gourmand ? Qui régalera notre jury d’exception aux portes des quarts de finale ? Pour le savoir rendez-vous ce soir sur M6 et 6play

