Audiences TV prime 25 novembre 2020 : « La famille Bélier » en tête devant « New Amsterdam »

Audiences TV prime 25 novembre 2020. Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, c’est le film proposé par France 2 « La famille Bélier » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



Signé Éric Lartigau, et avec Louane Emera, Karin Viard et François Damiens dans les rôles principaux, il a de nouveau ému 3.49 millions de Français soit 14.8% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 25 novembre 2020 : autres chaînes

TF1 suit de près avec le retour des inédits de la saison 2 de la série médicale « New Amsterdam ». Les deux premiers épisodes ont pu compter sur 3.10 millions de fans pour 13.25 % de part de marché sur l’ensemble du public.



Hier soir la température est montée d’un cran dans « Le Meilleur pâtissier » de M6. Et oui c’était une spéciale « 50 nuances de crème ». Et forcément cela a suscité de nombreux moments cultes. Côté audimat, cette émission pas comme les autres a éveillé les sens de 2.95 millions de gourmands soit 14.3% des téléspectateurs.

Notez une place de leader auprès du public jeune et féminin avec par exemple 25% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

France 3 nous proposait un beau voyage au coeur des Pyrénées, et ce dans le cadre d’un numéro inédit de son magazine « Des racines et des ailes ». Et il fait rêver 2.47 millions d’amoureux de nos belles régions (10.8 % de pda).

Nouveau succès pour Arte avec la rediffusion du film « L’Histoire d’Adele H » vu ou revu par 1.14 million de cinéphiles (pda 4.7%).

Et enfin soulignons le beau succès de CStar avec la rediffusion du film « Homefront » qui affiche 1.04 million de téléspectateurs et 4.4% de part d’audience moyenne.

