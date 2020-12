« Tous en cuisine » du 31 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

5 ( 5 )



« Tous en cuisine » du 31 décembre 2020. C’est la dernière de « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony… enfin pour cette année 2020 cela va de soi. Rendez-vous 18H45 sur M6 et 6play. Ce soir encore, dans le cadre de la spéciale « Menus de fête », deux recettes simples et faciles à réaliser accessibles à tous.



« Tous en cuisine » du 31 décembre 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

BŒUF WELLINGTON

Les ingrédients pour 4 personnes

1 morceau de filet de bœuf de 480 à 500g sans gras (bien paré / demander au boucher)

1 oignon épluché et ciselé

10 champignons de Paris préparés en duxelles

15g de beurre demi-sel

3 cuil. à soupe de moutarde

5 tranches très fines de jambon de Parme

1 pâte feuilletée de 33 cm de long sur 30 cm de large

2 jaunes d’œuf

Huile d’olive

Fleur de sel

Sel fin et poivre du moulin



Les ustensiles

1 poêle + 1 pince + 1 assiette + 1 spatule + 1 bol + 1 pinceau + 1 petit bol

1 rouleau de film alimentaire + 1 planche à découper + 1 couteau scie + 1 couteau d’office

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de cuisson

COUPE DE LITCHIS ET CHANTILLY BICOLORE

Les ingrédients pour 4 personnes

Fruits

16 litchis épluchés et dénoyautés

1 pamplemousse rose épluché à vif

1 cuil. à soupe de noix de coco râpée et torréfiée

Chantilly bicolore

125g de mascarpone

25cl de crème liquide entière 35% bien froide

65g de sucre

1 cuil. à café d’eau de rose

2 cuil. à soupe de purée fine de framboises (décongelée)

Les ustensiles

1 saladier bien froid + 1 batteur à main + 1 maryse

3 poches plastiques + 1 douille cannelée

1 cuillère à soupe + 4 coupes

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Où trouver les recettes de « Tous en cuisine » ?

Pour reproduire les recettes, il faut bien sûr regarder l’émission. Soit vous faites la recette en parallèle, soit vous notez les instructions et la marche à suivre pour la reproduire plus tard.

Vous pouvez aussi retrouvez les recettes

Dernière de l’année 2020 pour « Tous en cuisine » ce soir dès 18h45 sur M6 et 6PLAY.

