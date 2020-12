Un si grand soleil en avance : le départ de Lucille (résumé + vidéo épisode n°536 du 14 décembre 2020)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est une page qui se tourne pour Lucille ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle a décidé de quitter le zoo, c’est son dernier jour et on lui réserve une jolie surprise…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 décembre 2020



Un si grand soleil résumé de l’épisode 536

Lucille en a terminé avec le zoo de son grand-père. C’est son dernier jour et elle pense partir dans l’indifférence générale… Mais en réalité, ils lui ont préparé un pot de départ surprise ! Alice et Ludo partagent avec Akim les souvenirs de Lucille durant ces quelques années passées à travailler au zoo.



Et alors que Claire tente de nouer un lien avec une patiente touchante, Manu est-il vraiment prêt à tout pour sa fille ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

