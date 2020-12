« Star Wars épisode VI : Le Retour du Jedi » en mode rediffusion ce soir sur TMC

4.9 ( 11 )



« Star Wars épisode VI : Le Retour du Jedi » est en mode rediffusion ce soir dès 21h15 sur TMC juste après l’émission de Yann Barthès « Quotidien ». Rendez-vous aussi depuis tous vos appareils connectés (pc, smartphone, tablette…) sur MYTF1/TMC et optez pour la fonction direct. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.



Pour info et/ou mémoire, il s’agit du dernier volet de la trilogie originale. Troisième opus de la saga, il est le 6ème film dans l’ordre chronologique.

Lors du dénouement de cette épopée, l’Empire se prépare à écraser la Rébellion grâce à sa nouvelle Étoile Noire, l’Étoile de la Mort, tandis que les Rebelles conspirent de leur côté une attaque en force de la station spatiale. De son côté, Luke Skywalker affronte Dark Vador : un combat final homérique qui se déroule juste sous les yeux de l’Empereur.

« Star Wars épisode VI : Le Retour du Jedi » : résumé, histoire, synopsis

Sur Tatooine, Luke Skywalker porte secours à Han Solo, retenu par Jabba le Hutt. La princesse Leia tente de faire de même mais elle est arrêtée et retenue prisonnière à son tour. Luke parvient, enfin, à sauver ses amis et tout le monde quitte la planète. Luke délaisse alors ses compagnons pour retrouver Yoda sur la planète Dagobah, mais celui-ci n’a plus rien à lui apprendre.



Vers un nouveau succès d’audience pour TMC ?

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la rediffusion de cette saga devenue culte. La semaine dernière encore, nouveau succès d’audience avec pas moins de 1.30 million d’inconditionnels, 6.3% de part de marché et une première place des chaînes de la TNT.

#Audiences @TMC

STAR WARS : EP V L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

a réuni hier soir : 📌1.3 Mill. de Tvsp. 1er au rang TNT avec :

✅6.3 % de PdA sur les 4+ (4è au rang national)

✅11 % de PdA sur les 25-49 ans (2è au rang national)

✅10.2 % de PdA sur les ind CSP+ (3è au rang national) pic.twitter.com/wDj5r9VXVC — TF1 Pro (@TF1Pro) December 1, 2020

