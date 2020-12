Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul vient parler à Samia (résumé + vidéo épisode 4166 PBLV du 7 décembre 2020)

4.8 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4166 du lundi 7 décembre 2020 – La semaine commence et ce soir, Jean-Paul décide d’aller parler à Samia dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’ils sont à trois semaines de leurs mariages, Jean-Paul veut que les choses soient claires… Le moment est gênant et Jean-Paul rappelle à Samia qu’il ne l’aime plus…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4166

Andrès répète pour le spectacle face à Luna. Le monologue choisit est ambigüe et un silence s’installe entre les deux. Sabrina commence à mettre son plan à exécution, elle fouille dans les affaires de Mila et remonte jusqu’à l’adresse de Deneve. Ce dernier a débranché le simulateur de vol pour que Mila se concentre sur son travail de stagiaire. De son côté, Stan se présente à l’atelier de théâtre et se fait sèchement rembarrer par Luna qui le reconnait…



Le Pope vient rappeler à Boher qu’il doit se confesser. Il n’est pas à l’aise avec ça et en parle à Léa. Samia et Hadrien ne partagent pas les mêmes gouts musicaux pour la playlist de leur mariage. Le soir, Boher se sent obligé d’aller voir Samia pour lui assurer qu’il ne l’aime plus, laissant Samia perplexe…

Sophie et Killian s’inquiète des nouvelles habitudes alimentaires de Lola. Cette dernière revient à la charge auprès de Rochat pour savoir où en est la réduction de plastique au lycée….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4166 du 7 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

