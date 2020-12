Un si grand soleil : Elsa sur le départ, Lucille tourne une page, ce qui vous attend lundi 14 décembre (épisode n°536 en avance)

4.4 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 536 du lundi 14 décembre, Elsa est sur le départ.



En effet, elle appelle Virgile alors qu’il se recueille sur la tombe de sa fille et lui demande de l’aider à avoir de faux papiers.



Virgile l’encourage à changer de tête et Elsa décide de se couper les cheveux. Elle confie à Virgile qu’elle veut revenir pour Manu d’ici un ou deux mois…

De son côté, Manu interroge Kira à l’hôpital. Il explique à Claire qu’elle risque de finir en centre de détention fermé pour mineurs… Et alors que son indic n’a rien trouvé en enquêtant sur Laetitia, il propose de la piéger en mettant de la drogue dans son sac ! Manu refuse de lui faire ça, même si ça pourrait lui offrir la garde exclusive de Camille.



Quant aux Bastide, ils n’ont pas le moral après que Manon ait appelé pour dire qu’elle ne rentrerait pas pour les fêtes. Elle préfère passer Noël au ski avec une copine ! Alice et Julien continuent de ne plus se parler… Alice est attendrie par une sans abri qu’elle croise et se réfugie dans la chambre vide de Manon.

Et enfin Lucille fait ses adieux au zoo. C’est son dernier jour, Ludo, Alice et Akim lui ont organisé un pot de départ. Elle s’en va sans savoir ce qu’elle va faire de sa vie, Akim essaie de la rassurer.

Rendez-vous lundi 14 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

