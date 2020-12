Un si grand soleil : Alice très énervée, Kira hors de danger, ce qui vous attend jeudi 10 décembre (épisode n°534 en avance)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous être impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 534 du jeudi 10 décembre, Kira va finalement être tirée d’affaire.



Elsa s’inquiète pour Virgile et Manu la rassure. Il lui explique que grâce à la légitime défense, Virgile n’ira pas en prison.



Il s’inquiète au sujet de Kira, pour lui si elle meurt Virgile ne s’en remettra pas ! Mais Janet informe Clément que Kira est tirée d’affaires. A l’hôpital, la jeune femme vole une paire de ciseaux qu’elle cache sous son drap…

Virgile est finalement libre, il peut quitter le commissariat après un dernier interrogatoire. De son côté, Camille vient voir Elsa et lui demande de prendre soin de son père après son départ pour Singapour…



Chez les Bastide, rien ne va plus ! Alice en veut toujours à Julien pour le départ de Manon et le couple enchaine les disputes. Arthur est à bout, il n’en peut plus et finit par pousser un coup de gueule…

Et même au zoo Alice est de mauvaise humeur. Elle s’en prend à Lucille qui est en retard ! Et en discutant avec Akim, Lucille se demande si elle veut continuer à bosser au zoo…

Rendez-vous jeudi 10 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

