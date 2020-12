Un si grand soleil en avance : ambiance tendue chez les Bastide (résumé + vidéo épisode n°534 du 10 décembre 2020)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La situation dégénère chez les Bastide ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, Julien et Alice ne font que se disputer depuis deux mois et Arthur n’en peut plus de supporter cette situation…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 534

Une nouvelle dispute éclate chez la famille Bastide… Alice et Julien ne se supportent plus et Arthur doit supporter ça. Il est à bout ! Arthur s’emporte, il affirme qu’il n’en peut plus et rappelle à ses parents qu’ils ont deux enfants et que l’un des deux est encore avec eux… La situation est devenue insupportable pour lui. Alice et Julien vont-ils faire un effort ?



Et alors que Lucille s’interroge sur son avenir, Virgile finira-t-il par craquer ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

