Un si grand soleil en avance : Gaëlle fait un aveu à Alex (résumé + vidéo épisode n°549 du 31 décembre 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Gaëlle va faire un surprenant aveu à Alex au parloir ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, elle va lui confier qu’elle pense toujours à lui et qu’elle a des regrets…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 549

Alors qu’Alex est allé voir Gaëlle en prison, elle lui propose son aide. Elle lui parle d’une bergerie où selon elle, le fils Payet se cache certainement… Alex est septique et Gaëlle lui confie qu’elle pense souvent à lui. Elle affirme qu’elle donnerait tout pour revenir en arrière et tout recommencer avec lui ! Alex s’en va sans un mot, il ressort bouleversé, les larmes aux yeux…



Et alors que l’enquête finit par créer des tensions entre Elise et Sofia, Becker se sent obligé de faire son mea culpa. De son côté, Virginie commence à trouver le comportement d’Alex de plus en plus étrange…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 31 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

