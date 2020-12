Plus belle la vie : ce soir, un retour surprenant (résumé + vidéo épisode 4171 PBLV du 14 décembre 2020)

4.2 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4171 du lundi 14 décembre 2020 – C’est un retour pour le moins surprenant qui vous attend ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Jimmy Moon va présenter Yvonne Rochat à Mirta et Yolande !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Mazelle tombe et se fait arrêter, Samia et Jean-Paul très proches (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4171

Andrès confronte indirectement Luna en traduisant sa colère dans la tirade qu’il récite. Il la questionne sur sa vie sentimentale mais Luna n’avoue rien. Claire et Mila répète le modus operandi de l’évasion. De son côté, Mazelle apprend par Minkovsky que Luna dirige le spectacle de la prison. Intrigué, il est partant pour assister à la représentation. Mouss finit par lâcher à Stan que Mila va le faire évader, et Stan qui veut savoir tous les détails lui propose même son aide…



Boher se fait piéger et enfermer par ses collègues dans le fourgon avec une strip-teaseuse. Quand il en sort, il tombe nez à nez avec le Pope. Ce dernier ne dira rien à Irina mais en échange Boher aura un gage. Le soir, Boher termine complètement ivre avec Hadrien et les langues se délient…

Yolande se sent bien quand elle aide Mirta. Jimmy Moon présente Yvonne au duo, qui est censée les stimuler, mais qui arrive à mettre Mirta mal à l’aise…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4171 du 14 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

