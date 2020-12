Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 décembre 2020

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 25 décembre 2020 – Le week-en s’achève et on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 21 au vendredi 25 décembre 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut déjà vous dire qu’Elise va être hospitalisée. Le bébé va-t-il pointer le bout de son nez pour Noël ?

Pendant ce temps là, les tensions sont fortes chez les Bastide alors qu’Elisabeth va devoir faire le choix d’aller de l’avant.



Quant à Alain, il va faire une jolie rencontre qui devrait l’aider à tourner la page. Et Laetitia va devoir penser au bien de Camille avant le sien… Prendra-t-elle la bonne décision ?

Lundi 21 décembre 2020, épisode 541 : Alors que la soirée en l’honneur du commissaire Becker ne se déroule pas comme prévu, Laetitia veut prendre la meilleure décision pour Camille. De son côté, Eliott a un nouvel associé.

Mardi 22 décembre 2020, épisode 542 : Tandis qu’Élise est à l’hôpital, Akim fait preuve d’un grand sang-froid. De son côté, Julien se démène pour faire plaisir à sa femme. Quant à Elisabeth, sera-t-elle prête à aller de l’avant ?

Mercredi 23 décembre 2020, épisode 543 : Tandis que Lucille cherche un moyen de dépasser son traumatisme, Arthur fait une nouvelle expérience dont il se souviendra. Manu, pour sa part, doit faire une visite déplaisante en prison.

Jeudi 24 décembre 2020, épisode 544 : Alors que Manu et Alex ont un nouveau suspect à arrêter, les tensions s’exacerbent dans la famille Bastide. Alain, quant à lui, veut tourner la page et profiter de la vie en charmante compagnie.

Vendredi 25 décembre 2020, épisode 545 : Tandis qu’une enquête difficile met le commissariat sous tension, Élise vit mal son impuissance. De son côté, Virgile va se démener pour racheter ses erreurs passées, quitte à prendre des risques.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 7 au 11 décembre 2020 en cliquant ICI

du 14 au 18 décembre 2020 en cliquant ICI

