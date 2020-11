Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 décembre 2020

4.7 ( 12 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 18 décembre 2020 – Une nouvelle semaine débute et on vous propose de découvrir ce qui vous attend dans le feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Alors que Lucille va faire ses adieux au zoo pour prendre un nouveau départ, Virgile va lui aussi se tourner vers l’avenir. Quant à Manu, il va devoir assumer les conséquences de ces dérapages…

Lundi 14 décembre 2020, épisode 536 : Alors que Claire tente de nouer un lien avec une patiente touchante, Lucille aimerait dire au revoir dans les règles de l’art. Quant à Manu, est-il vraiment prêt à tout pour sa fille ?



Mardi 15 décembre 2020, épisode 537 : Tandis que la colère gronde chez L. Cosmétiques, mettant Julien dans une posture délicate, Alice prend une initiative généreuse. De son côté, Virgile voudrait trouver un moyen de se racheter.

Mercredi 16 décembre 2020, épisode 538 : Tandis que l’hôpital est le théâtre d’une brutale agression, le commissaire Becker ne semble pas enchanté des honneurs qu’on lui prodigue. De son côté, Claire joue les entremetteuses, mais saura-t-elle trouver les mots ?

Jeudi 17 décembre 2020, épisode 539 : Alors qu’Elisabeth ressasse le passé, Manu assumera-t-il les conséquences de ses actes ? Alain, quant à lui, prend un nouveau départ, et le commissaire Becker se fait forcer la main.

Vendredi 18 décembre 2020, épisode 540 : Tandis que Virgile passe à l’action pour bâtir son avenir, le commissaire Becker donne de sa personne pour organiser une soirée en son honneur. Quant à Laetitia, elle ne sait plus sur quel pied danser.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

jusqu’au 11 décembre 2020 en cliquant ICI

