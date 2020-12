Un si grand soleil : un mort, Julien aide Kelly, ce qui vous attend mardi 22 décembre (épisode n°542 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 542 du mardi 22 décembre, la cérémonie de remise de médaille de Becker tourne au drame !



En effet, pendant le discours de Becker, Philou décide d’intervenir pour arrêter le tireur avant qu’il ne tue le commissaire.



Mais alors qu’il coupe le courant, l’homme lui tire dessus ! Philou meurt dans les bras de Sofia. Manu et Alex poursuivent le tireur mais sans succès, il réussit à s’échapper en moto.

C’est seulement le lendemain qu’Elise retrouve Sofia. Elle n’a pas accouché, c’était finalement juste une fausse alerte. Sofia a eu très peur, elle pleure… Et pendant qu’elles parlent, le tireur les a en ligne de mire !…



Chez les Bastide, Kelly n’est pas en forme, elle a un coup de blues. Julien pense qu’Alice devrait l’emmener voir un psychologue mais il accepte de l’aider à trouver un travail. Il contacte sa mère et Elisabeth promet d’essayer de l’aider.

Chez L Cosmétiques, Julien se confie à Enric, qui quant à lui promet de s’occuper de lui trouver un logement car il fait partie d’une association qui vient en aide aux mal logés.

Rendez-vous mardi 22 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

