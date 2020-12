« Zootopie » : pour la première fois en clair sur M6 le lundi 21 décembre

4.9 ( 8 )



« Zootopie », le film d’animation des studios Disney, sera diffusé pour la toute première fois en clair le lundi 21 décembre 2020 dès 21h05 sur M6 ou en streaming depuis la fonction direct du site et/ou de l’application 6PLAY.



Et quelque chose nous dit que l’audience devrait être au top pour la chaîne qui proposera beaucoup de Disney durant ces fêtes de fin d’année, et ce pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

« Zootopie » : histoire, résumé, synopsis

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque…

La bande-annonce officielle

Et voici maintenant la bande-annonce officielle de votre film.



Disney à l’honneur sur M6 pour Noël

Les fans de l’univers Disney ont de quoi se réjouir. En plus de « Zootopie », ils auront droit à une soirée spéciale Disney le soir du réveillon (VOIR ICI).

Et en guise de cadeau la chaîne consacrera la soirée du 25 à la plus célèbre des gouvernantes, Mary Poppins. Au programme pas moins de 3 films dont un inédit « Le retour de Mary Poppins » sorti en 2018 au cinéma.

