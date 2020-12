Plus belle la vie : ce soir, un personnage fait son retour (résumé + vidéo épisode 4163 PBLV du 2 décembre 2020)

4.8 ( 11 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4163 du mercredi 2 décembre 2020 – Ce soir, un personnage fait son grand retour au Mistral dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, il s’agit de Jimmy Moon ! Mirta et Yolande tombent sur lui alors qu’elles suivent les instructions laissées par Jocelyn…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Pavel se venge de Luna, un mort, Xavier lâche Mazelle (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4163

Mila raconte son plan d’évasion à Mouss qui est forcé d’accepter. Bertrand assume le fait que Luna se serve de lui pour oublier Andrès. Mazelle interpelle Darko et lui fait comprendre sous la menace qu’il ne doit pas innocenter Mouss. Catano tente une nouvelle fois de tuer Mouss, en vain. Mouss va se révéler héroïque par ses paroles. Catano est touché par les arguments de Mouss et s’incline…



Annonces





Lola poste un message de ralliement à un happening pour jeter les bombes à graines, sur profil de Manon. Noé est bien conscient d’un piratage mais ça lui bien de savoir que quelqu’un a repris le combat de Manon. Kilian pas dupe, comprend que Lola se rendra à l’happening comme par hasard comme Noé…

Mirta et Yolande suivent les instructions de Jocelyn mais se perdent, heureusement Jimmy moon passe par là et leur indique le bon chemin qui les mène jusqu’à lui-même…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4163 du 2 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés