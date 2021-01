« 100% bio » avec Didier Bourdon et Catherine Jacob : ce soir sur TF1

4.3 ( 6 )

Avec « 100% bio », un téléfilm inédit proposé par France 3 ce soir, difficile de ne pas être dans l’air du temps ! Tourné au Pays-Basque, cet unitaire réunit Didier Bourdon, Catherine Jacob, Lolita Chammah ou bien encore Nicolas Bridet.



Et il est surtout signé d’un grand nom du cinéma, Fabien Onteniente.

« 100% bio » : l’histoire

Marie une sage-femme de 30 ans, apprend qu’elle est enceinte de son copain un kiné du 11ème arrondissement de Paris. Elle décide aussitôt de filer au Pays Basque, annoncer la nouvelle à son père, Gabi, un charcutier basque. Thomas, qui n’a jamais été présenté à sa belle-famille, décide de saisir l’occasion pour lui faire une surprise et arrive sans prévenir à SARE, un village du pays Basque. Gabi découvre avec horreur que son gendre est végan !

Charcutier basque vs végan parisien, lequel convertira-t-il l’autre à son régime alimentaire ? Pour le bien de Marie et des Moreno, père et gendre arriveront-ils à cohabiter sans s’entretuer ?



Casting : interprètes, personnages

Didier BOURDON – (Gabi)

Catherine JACOB – (Hortensia)

Lolita CHAMMAH – (Marie)

Nicolas BRIDET – (Thomas)

Olivier BARTHELEMY – (Peio)

Thomas GOLDBERG – (Mikel)

La bande-annonce

Si vous préférez les images, voici la bande-annonce de votre téléfilm.

« 100% bio » de Fabien Onteniente, et avec Didier Bourdon et Catherine Jacob, c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi dès maintenant en avant-première puis replay sur France.TV.

Et quelque chose nous dit que ça sent déjà le carton d’audience…

