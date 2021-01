« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 5 janvier 2021 : ce soir « Fatigue, insomnies, ronflements : comment mieux dormir ? »

4.8 ( 6 )



« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 5 janvier 2021. Il est impératif de bien dormir, il en va de notre santé. Ce n’est donc pas un hasard si l’équipe du magazine de France 2 a choisi pour thème de ce premier numéro de l’année « Fatigue, insomnies, ronflements : comment mieux dormir ? ».



Et tout comme l’an dernier, rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 5 janvier 2021 : demandez le programme

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte de toutes les clés pour améliorer notre sommeil, une activité qui nous est vitale et qui nous occupe pendant plus de 26 ans !

Comment fonctionnent nos nuits ? A quoi servent les cycles ? Pour y répondre, ils servent eux-mêmes de cobayes, bardés de capteurs, dans un prestigieux centre du sommeil à Strasbourg.



Ils se demandent comment s’endormir plus facilement et avoir un sommeil réparateur. Par exemple, en pratiquant une activité physique différente selon qu’on s’y met le matin (intense et fractionnée) ou le soir (relaxante). Ils apprennent à débusquer dans notre alimentation, les produits qui retardent notre endormissement et ceux qui le favorisent. Et ils passent au crible de la science tous les objets vendus dans le commerce et censés nous aider à mieux dormir : diffuseurs de sons, de lumières, applis…

En rencontrant un travailleur de nuit et un médecin spécialiste de chronobiologie, Adriana et Michel prennent conscience que la dette de sommeil produit des effets tangibles à plus ou moins long terme sur notre santé. Mais, il existe des moyens pour récupérer, à commencer par la sieste dont les bienfaits sont avérés, quand on sait la pratiquer efficacement (prévention des troubles cardio-vasculaires, diminution du stress…).

Le duo se demande aussi comment lutter efficacement et durablement contre les ronflements, grâce à un médecin ORL.

Enfin, Adriana et Michel font décrypter leurs rêves par une spécialiste et comprennent à quel point l’analyse de notre vie onirique est porteuse d’espoirs, pour soigner certaines maladies neuro-dégénératives, comme Parkinson.

Un voyage fascinant qui nous concerne tous, au cœur de notre sommeil et de tous les moyens pour l’améliorer.

Ce que vous devez savoir sur notre sommeil

✔️ Nous passons plus de 26 ans à dormir, en moyenne

✔️ Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la durée de nos nuits est passée en-dessous de 7 heures

✔️ 1 accident de voiture sur 3 est causé par la somnolence

✔️ 35 à 40 % des Français ronflent de façon occasionnelle ou permanente

✔️ 15 à 20 % des Français sont des insomniaques chroniques

✔️ Nous passons 12 ans de notre vie à rêver

✔️ Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de 48 % quand on fait 1 à 2 siestes par semaine

✔️ Il y de la caféine même dans le thé

✔️ Les maux de tête peuvent être un symptôme d’apnée du sommeil

✔️ Les patients atteints de la maladie de Parkinson ne tremblent pas pendant qu’ils rêvent

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » c’est ce soir sur France 2 et France.TV.

