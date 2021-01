« 2000-2020 : 20 ans d’images inoubliables » ce soir sur France 2

4.2 ( 5 )



Annonces





« 2000-2020 : 20 ans d’images inoubliables » au programme télé de ce soir, samedi 2 janvier 2021. Alors qu’une année bien particulière vient de s’achever, que diriez-vous de regarder un peu en arrière ? Il faut dire qu’il s’en est passé des choses cette année mais pas seulement. Ce soir sur France 2 vous propose de voir ou de revoir 20 ans d’images inoubliables, une rétrospective des événements les plus marquants présentée par Nagui et Leïla Kaddour.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.

« 2000-2020 : 20 ans d’images inoubliables » : demandez le programme

Le passage à l’an 2000, l’incendie de Notre-Dame, la victoire des Bleus en Coupe du Monde, l’émergence d’une génération citoyenne de Greta Thurnberg à Angèle en passant par Mbappé, l’élection de Barack Obama, Loft Story et la naissance de Facebook…



Annonces





Autant d’événements et de visages qui sont désormais rentrés dans la grande Histoire de ces 20 dernières années.

C’est le récit passionnant d’une époque folle au travers d’images bouleversantes, d’archives spectaculaires et de séquences cultes.

✔️ 20 ans d’émotion où nous avons vécu ensemble de grandes joies et de grandes peines

✔️ 20 ans d’images chocs où la réalité a dépassé la fiction

✔️ 20 ans de grandes victoires sportives mais aussi de scandales

✔️ 20 ans de grands moments de télévision, d’humour et de musique

✔️ 20 ans où les femmes ont décidé de ne plus se taire

✔️ 20 ans d’innovations qui ont bouleversé notre vie quotidienne

Ces images sont celles que les Français ont retenues !

À l’occasion d’un sondage réalisé par Opinion Way, nous leur avons demandé quels étaient les événements les plus marquants de ces 20 dernières années : ceux qui ont eu le plus d’impact, ceux qui les ont rendus heureux ou tristes…

Ces résultats seront dévoilés au cours de l’émission, mais aussi dans les colonnes du Parisien / Aujourd’hui en France partenaire du sondage.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés