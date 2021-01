« La malédiction de Provins » en mode rediffusion ce soir sur France 3

4.8 ( 10 )



« La malédiction de Provins » est au programme télé de ce samedi 2 janvier 2021 et il s’agit d’une rediffusion. Rendez-vous sur France 3 et sur France.TV dès 21h05. Pour info ce téléfilm avait été diffusé une première fois en décembre 2019 sur la chaîne.



« La malédiction de Provins » : rappel de l’histoire

Renan Thomas met en scène le nouveau spectacle des Remparts, l’une des plus grosses attractions touristiques de la fameuse cité médiévale ! Mais, en pleine représentation, le metteur en scène est poignardé par une véritable dague médiévale. S’il n’est pas mortellement touché, l’assassin, lui, a pris la fuite… Le capitaine Patrick Robin débarque sur la scène de crime et tombe nez à nez avec Karine Demarle, capitaine au 36, mais aussi son ex-femme. Ils vont devoir faire équipe le temps de résoudre cette affaire. Une collaboration qui ravive les souvenirs et les sentiments…

Casting : interprètes, personnages

Avec au casting



Thierry NEUVIC (PATRICK ROBIN)

Anne CAILLON (KARINE DEMARLE)

Gil ALMA (GRÉGOIRE)

Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (RENAN THOMAS)

Julie-Anne ROTH (CHLOÉ MEDARD)

Grégoire OESTERMANN (MARTIN DESMARAIS)

Une première place des audiences ?

Lors de sa première diffusion sur France 3, le téléfilm s’est adjugé la première place des audience en réunissant 4.30 millions de téléspectateurs pour 19.3% de part de marché.

En sera t-il de même ce soir alors que TF1 lance la saison 5 de « Ninja Warrior » ?

