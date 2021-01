Audiences TV prime 26 janvier 2021 : « Alexandra Ehle » leader (France 3), succès pour Martin Weill (TMC)

5 ( 4 )



Audiences TV prime 26 janvier 2021. Sans surprise aucune victoire de France 3 hier soir avec le retour de la série « Alexandra Ehle ». L’épisode inédit « La peste » a réuni 4.36 millions de fidèles pour 18.6% de part de marché.



Audiences TV prime 26 janvier 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série « S.W.A.T. » dont un seul épisode inédit était finalement diffusé alors deux étaient avaient initialement annoncés. Verdict : 3.12 millions d’inconditionnels pour 13.9 % de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public. Le seul inédit affiche 3.8 millions de téléspectateurs et 23% de part de marché.



Sur M6 le documentaire évènement de Yann Arthus-Bertrand « LEGACY » a pour sa part convaincu 2.44 millions de personnes soit 11.1% des téléspectateurs.

Sur France 2 les invités de « Taratata 100% live » se sont contentés de 1.97 million de téléspectateurs et 10.5% de part de marché.

W9 complète le top 5 avec la rediffusion du film de Peter Berg « Deepwater » avec Mark Wahlberg et Dylan O’Brien. Il a été vu ou revu par 1.15 millions de cinéphiles (pda 5.1%).

Sur TMC, le prime de Martin Weill « Tous complotistes » a suscité la curiosité de 1.10 million de personnes soit 5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant leur petit écran.

