Plus belle la vie : ce soir, Jacob déterminé à retrouver Camille (résumé + vidéo épisode 4203 PBLV du 27 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4203 du mercredi 27 janvier 2021 – Jacob, le ravisseur de Camille, est déterminé à la retrouver ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Seul, il feuillette un carnet contenant des photos et une mèche de cheveux de la jeune femme…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4203

Camille finit par indiquer à Patrick le portrait-robot des voisins comme étant le bon. Les mensonges de Camille risquent de compliquer l’enquête. Camille se braque contre sa sœur car Emma ne connait pas Jacob ni le lien qui les unis. Emma est peinée mais ne veut pas plus braquer Camille. Pendant ce temps Jacob est obsédé par Camille et regarde des photos d’elle. Baptiste n’est pas plus rassuré à l’idée de garder Camille à la maison, il mais veut y croire par amour pour Emma…



Mathieu Vidal se réveille à l’hôpital et s’intéresse au cas de son voisin de chambre, Sébastien. Victoire le surprend en train de l’ausculter et le rappelle à l’ordre. Vidal se présente, il dirige le service de neurochirurgie dans un grand hôpital parisien. Victoire est obligée d’admettre que le diagnostic de Vidal est le bon. Sébastien doit être opéré en urgence…

Thomas et Barbara rêvent de leur restaurant bondé pendant que Roland est assommé. Thomas assure à Riva que la vengeance n’est pas son moteur, il veut vivre son rêve…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4203 du 27 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

