Audiences TV prime jeudi 14 janvier 2021 : carton confirmé pour « La promesse »

Audiences TV prime jeudi 14 janvier 2021. Hier soir TF1 poursuivait la diffusion de sa mini-série évènement « La promesse ». Et une semaine après son lancement triomphal, le succès s’est confirmé.



Jusqu’à 7.31 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et une moyenne de 6.93 millions pour les deux épisodes de la soirée. La part de marché atteint 33% sur l’ensemble du public. Très largement en tête des audiences, la série a performé sur les cibles commerciales avec 34% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 Le carton continue pour #LaPromesse toujours très largement leader avec 7.3M de tvsp pour le 1er épisode Très puissant sur cibles:

34% de pda FRDA-50a

28% de pda 25-49a

34% de pda FRDA-50a

28% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes)



Audiences TV prime jeudi 14 janvier 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et son magazine « Envoyé Spécial ». Les sujets et reportages proposés ont suscité l’intérêt de 2.01 millions de personnes soit 8.9 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant la petite lucarne.

M6 suit avec le film d’action porté par Bruce Willis « Die Hard 2 : 58 minutes pour vivre ». Deuxième volet de la saga « Die Hard », il a pu compter sur 1.96 million d’amateurs de gros bras (pda 9%).

Sur France 3 le magnifique film des frères Coen « No Country for Old Men » n’a ému que 1.93 million de Français soit 8.6% du public présent devant son poste de télévision.

France 5 complète le top 5 avec son documentaire sur le Paquebot France. Intitulé « La grande aventure du France » il a convaincu 906.000 téléspectateurs (pda 3.7%).

