Demain nous appartient en avance : Georges en plein dilemme (résumé + vidéo épisode 850 DNA du 28 janvier 2021)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 850 du jeudi 28 janvier 2021 – Rien ne va plus pour Georges ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, il est en plein dilemme et a bien du mal à garder pour lui le secret de Sandrine… Victoire lui met la pression pour qu’il se taise !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 850

Les résultats de l’analyse ADN sont tombés. Le sang présent sur le manteau de Sandrine appartient bien à Franck Guého ! Georges ne peut pas garder une telle révélation pour lui mais Victoire le met en garde : si son homme balance Sandrine à ses collègues, elle ne lui pardonnera jamais !

Pendant de temps là, Jeanne est persuadée d’avoir assisté à une scène déterminante pour l’enquête qui occupe la police de Sète. Elle insiste pour se rendre au commissariat. Mais elle ne mesure pas les effets qu’aura son témoignage sur la famille Lazzari… Quand l’état de santé d’Isam se dégrade, Anna se déclare prête à tout pour le sauver. A Sète, un mystérieux nouvel arrivant prend Jules en filature…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 850 du 28 janvier 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

