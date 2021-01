Un si grand soleil en avance : Eve fait un aveu à Eliott (résumé + vidéo épisode n°569 du 28 janvier 2021)

4 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un aveu pour le moins choquant qu’Eve va faire à Eliott ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va lui annoncer qu’elle connait déjà Alicia…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 569

Eve et Eliott sont au téléphone. Eve s’inquiète pour son fils, qui lui confie qu’il a tout révéler à Alicia pour le bar et le blanchiment d’argent… Eve trouve qu’il prend de gros risques mais Eliott ne comprend pas son problème avec Alicia et pourquoi elle ne l’aime pas. Eve passe aux aveux : Alicia était la maîtresse de son père !



Et alors qu’Arthur semble prêt à tourner la page, Johanna a plein d’idées pour aider ses clients préférés.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 28 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

