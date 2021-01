Un si grand soleil : Elise va accoucher, Gérald se rapproche de Yasmine, ce qui vous attend mardi 5 janvier (épisode n°552 en avance)

4.5 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 552 du mardi 5 janvier, Elise va perdre les eaux !



En effet, alors que Bilal appelle Elise et Sofia pour les inviter pour le réveillon de Noël, Elise perd les eaux et est donc sur le point d’accoucher…



Au commissariat, Becker explique à Manu que Gaëlle va peut être bientôt être libre ! En effet, son avocat va négocier une remise de peine contre sa collaboration avec la police.

Et Virginie n’hésite pas à regarder dans le téléphone d’Alex quand il a le dos tourné… Elle y découvre un sms de Gaëlle qui demande à le voir rapidement. Elle interroge son compagnon, qui lui explique que Gaëlle est une ex et qu’il est en contact avec elle uniquement pour l’enquête. Il affirme ne plus avoir de sentiments pour elle…



Yasmine croise Gérald et Dylan dans la rue. Gérald lui présente ses excuses et Yasmine propose de lui refaire son pansement… Contre toute attente, ils semblent complices et se rapprochent. Un rapprochement qui n’échappe pas à Dylan, qui taquine son père.

Rendez-vous mardi 5 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

