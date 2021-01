5 ( 4 )



Déprogrammation : France 2 rend hommage à Jean-Pierre Bacri ce mercredi 20 janvier 2021 et déprogramme en conséquence « Disparition inquiétante » et « Vivre sans eux ». Ces programmes seront diffusés ultérieurement. Au programme de la soirée deux films « Le goût des autres » et « On connaît la chanson ». Rendez-vous ce mercredi 20 janvier 2021 dès 21h05 sur France 2 ou sur FranceTV et sa fonction direct.



France 2 rend hommage à Jean-Pierre Bacri : les deux films proposés

Mercredi à 21h05 « Le goût des autres »

(2000) Réalisé par: Agnès Jaoui

Avec: Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Anne Alvaro, Alain Chabat, Gérard Lanvin



Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de « Bérénice », il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu artistique mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d’histoires.

A 23h « On connaît la chanson »

(1997) Réalisé par: Alain Resnais

Avec: Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussolier, Lambert Wilson, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri

Suite à un malentendu, Camille s’éprend de Marc Duveyrier. Ce dernier, séduisant agent immobilier et patron de Simon, tente de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille. Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son mari. Celui-ci supporte mal la réapparition après de longues années d’absence de Nicolas, vieux complice d’Odile qui devient le confident de Simon.

France Télévisions rend hommage à un artiste incontournable, une personnalité très populaire avec la rediffusion de ces deux films qui ont marqué sa très grande carrière, deux longs métrages qui appartiennent au patrimoine cinématographique français.

Rendez-vous ce mercredi 20 janvier 2021 dès 21h05 sur France 2.

