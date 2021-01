Un si grand soleil en avance : Antonin et Arthur se confient (résumé + vidéo épisode n°559 du 14 janvier 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Avec deux semaines de retard, c’est le réveillon du 31 décembre ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Et ce réveillon ne s’annonce pas des plus joyeux !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

Un si grand soleil résumé de l’épisode 559

Arthur passe le réveillon du 31 avec Antonin. Arthur se demande à quoi bon le fêter, il n’a pas beaucoup d’espoir que 2021 soit meilleure que l’année écoulée… Antonin lui confie que pour lui, ce sera difficile de faire pire. Il remercie Arthur d’avoir été là pour lui, il pense qu’il ne s’en serait jamais sorti sans lui. Arthur lui répond que c’est normal et qu’il sera toujours là pour lui !



Et pour tous les autres personnages, l’année 2020 s’achève avec une grande question : 2021 sera-t-elle plus lumineuse que l’année d’avant ? Quelles surprises et quelles révélations réserve-t-elle ?…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

