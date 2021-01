Ici tout commence en avance : Claire remplace Clotilde pour la vidéo (résumé + vidéo épisode 57 du 19 janvier 2021)

5 ( 4 )



Annonces





Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 57 du mardi 19 janvier 2021 – C’est aujourd’hui que la première vidéo YouTube de l’institut doit être tournée dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et alors que Clotilde a un empêchement de dernière minute, c’est Claire qui doit la remplacer…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 57

Un contretemps empêche Clotilde d’assurer le tournage de la vidéo YouTube. Elle propose à Claire de la remplacer mais qui vis-à-vis de Louis, se sent mal à l’aise à l’idée de devoir travailler avec Maxime. Face à la petite déprime de Vincent, Célia décide de prendre les choses en main.

Et alors que Rose et Antoine rassemblent élèves et professeurs de l’institut pour la démonstration culinaire de Maxime, l’événement prend une tournure inattendue. Pendant ce temps, chez les Gaissac, Célia et Diego prennent les choses en main pour combattre la morosité de Vincent et lui changer les idées.



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 57 du 19 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés