Plus belle la vie : ce soir, Emma retrouve sa soeur (résumé + vidéo épisode 4197 PBLV du 19 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4197 du mardi 19 janvier 2021 – Emma retrouve sa petite soeur ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». Mais quand Emma interroge Camille pour vérifier si c’est bien elle, elle se trompe dans les réponses… Est-ce bien sa petite soeur ?



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4197

Emma est torturée par la photo de Camille. Elle se souvient le jour où elle a disparu ; Emma était avec son petit copain de l’époque et a laissé Camille sans surveillance et la gamine n’est jamais revenue. Au commissariat, Emma est rattrapée par l’émotion derrière la vitre sans tain où elle voit le visage de Camille. Cette dernière donne de mauvaises informations pendant confrontation avec Emma, ce qui met le doute à Patrick sur une possible usurpation d’identité…



Thomas a retrouvé un boulot de serveur et Barbara lui rend visite. Comme le chef cuisinier de ce resto a démissionné, Thomas propose à Barbara de venir travailler avec lui. La cuisine de Barbara est trop élaborée pour le patron du bar et Thomas fait le choix de quitter son poste. Thomas et Barbara ont alors une idée…

Yolande arrive à convaincre Jean-Luc de se rabibocher avec son fils. Même s’il a du mal à donner les clefs de sa quincaillerie, Jean-Luc y arrive et promet à Bastien de ne jamais venir le déranger…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4197 du 19 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

