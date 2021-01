Ici tout commence en avance : la fausse couche de Salomé (résumé + vidéo épisode 51 du 11 janvier 2021)

4.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 51 du lundi 11 janvier 2021 – Après la déprogrammation d’hier, c’est une double dose de votre feuilleton « Ici tout commence » qui vous attend ce soir avec deux épisodes à la suite. Et pour Clotilde, l’heure est aux aveux…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 51

A l’hôpital, le moral de Salomé est au plus bas. Le médecin tente de la rassurer : l’intervention s’est bien passée et ce type de fausse couche peut malheureusement arriver en début de grossesse. Et alors que Salomé parvient avec difficulté à se remettre, le comportement de Louis n’aide en rien à l’apaiser.

En apprenant la nouvelle, Rose replonge dans de tristes souvenirs… En désaccord avec Célia et Diego, Vincent tente par tous les moyens de réparer ses erreurs. Quant à Anaïs, la défense de ses principes remet en question ses ambitions professionnelles.



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 51 du 11 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés