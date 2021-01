Ici tout commence : Louis accuse Salomé pour le bébé, Rose craque, ce qui vous attend lundi 11 janvier (épisode n°51 en avance)

4.8 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence à peine et vous vous demandez déjà ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 51 qui sera diffusé ce lundi 11 janvier, Louis accuse Salomé d’être responsable de sa fausse couche !



La jeune femme a perdu son bébé et ça fait remonter de douloureux souvenirs à Rose…



Rose se confie à Antoine au sujet de Tess, elle a peur que Salomé vive la même chose qu’elle… Antoine est là pour la soutenir.

Et Louis est particulièrement dur avec Salomé. Il la tient pour responsable de la perte du bébé et lui demande d’assumer « ses conneries ». Salomé est dévasté et demande à Louis de sortir de sa chambre d’hôpital…



Plus tard, Louis vient s’excuser mais le mal est fait. Salomé ne veut pas de ses excuses ni qu’il la serre dans ses bras.

Célia informe son père et son grand-père que Guillaume et Clotilde se sont remis ensemble. Vincent confie à son père qu’il est déçu et qu’il ne s’est jamais remis de sa rupture avec Clotilde… Et il est prêt à se battre pour la récupérer ! Il donne rendez-vous à Clotilde et lui avoue ne pas avoir tourné la page. Mais Clotilde affirme aimer Guillaume…

Maxime vient voir Salomé et la réconforte. Salomé est à bout et culpabilise à cause de Louis… Maxime la prend dans ses bras et elle pleure. Louis débarque et les surprend !

Rendez-vous lundi 11 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

