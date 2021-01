Ici tout commence : Louis rassuré par la vérité, Rose couvre Clotilde, ce qui vous attend vendredi 8 janvier (épisode n°49 en avance)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Clotilde a avoué la vérité à Guillaume, qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 49 qui sera diffusé ce vendredi 8 janvier , Clotilde ne va finalement pas dire la vérité à Claire et Louis !



En effet, Clotilde va avouer à Jérémy que Louis est bien le fils d’Auguste et qu’elle a trafiqué le test.



Guillaume et Jérémy ne veulent pas que Clotilde quitte l’institut. Guillaume décide de dire la vérité à Antoine et Rose, en leur demandant de garder le secret. Clotilde dit s’en vouloir, Antoine et Rose acceptent de la couvrir…

Guillaume et Constance annonce à Claire et Louis que le laboratoire les ont appelé et qu’ils avaient fait une erreur : Louis est bien le fils d’Auguste ! Louis est rassuré et fait la paix avec sa mère.



De son côté, Salomé a toujours des crampes au ventre mais quand Louis lui annonce la bonne nouvelle, elle préfère ne rien lui dire…

Clotilde vient s’excuser auprès de Claire et elle affirme qu’elle accepte le testament et lui laisse la direction de l’institut. Elle va ensuite retrouver Guillaume. Ces deux là s’aiment toujours et s’embrassent !

