EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul démissionne, le projet de Thomas, Emma retrouve sa soeur (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 29 janvier Que va-t-il se passer prochainement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que la vie d’Emma et Baptiste va être totalement chamboulée !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, Emma va retrouver sa petite soeur, Camille. Celle-ci a été enlevée quand elle était petite alors qu’elle était sous la surveillance d’Emma, qui l’a perdue de vue le temps de quelques minutes… Alors qu’Emma et Baptiste accueillent Camille chez eux, elle est encore totalement sous l’emprise de Jacob, son ravisseur.



La police a besoin de l’aide de Camille pour le coincer mais au moment de faire arrêter Jacob, elle le prévient et c’est un autre qui se fait arrêter à sa place ! Face à un innocent, Camille n’hésite pas à mentir en l’accusant…

De leur côté, Thomas et Barbara ont pour projet d’ouvrir leur propre restaurant ! Thomas veut vendre ses parts du bar du Mistral pour avoir un apport financier, Léo aimerait racheter. Mais Roland est anéanti en apprenant que Thomas et Barbara ont choisi de reprendre le local des Belles du Mistral, juste en face du bar…

Quant à Jean-Paul, après avoir insulté le commissaire Cissé, il finit par donner sa démission ! Il accepte le poste de chef de la Police Municipale tandis que Léa annonce à Lougane qu’elle accepte le poste de première adjointe. Et Jean-Paul est toujours déterminé à enquêter pour savoir ce qui est arrivé à Samia…

A l’hôpital, Victoire fait face à l’arrivée d’un nouveau médecin. Mathieu Vidal, chef en neurochirugie qui vient de Paris, énerve tout particulièrement Victoire… Sacha réalise que tout le monde l’apprécie sauf elle…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 11 janvier sur France 3

Boher pense que Samia est aux mains de Pavel et Patrick lui demande de ne pas parler de cette disparation en dehors du commissariat. Du sang est retrouvé sur la scène de l’enquête. Eugénie, qui est au courant de la démission de Samia essaie d’en savoir sur son possible remplacement. De son côté, Revel présente au commissariat, M onsieur Cissé, le nouveau commissaire du Mistral. Boher le met immédiatement sur la piste de l’enlèvement de Samia, mais la réaction de Cissé choque…

Au bar de Mike, Sabrina prend sur elle pour ne pas réagir aux remarques déplacées de son patron, car elle a besoin d’une avance pour aider Chloé. Elle essaie de voler un bijou de Mila mais se fait prendre la main dans le sac par Mouss. Chloé va de plus en plus mal et Sabrina fait tout son possible pour la maintenir en vie…

Jean-Luc a fait une nouvelle crise. Riva ne voit plus qu’une solution, celle d’être hébergé par Mirta au Céleste…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

