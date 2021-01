« S.W.A.T.» du 5 janvier 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir !

4.2 ( 11 )



« S.W.A.T.» du 5 janvier 2021. Vous les attendiez ? Ils sont de retour ! De qui parle t-on ? Des inédits de la saison 3 « S.W.A.T.» bien sûr, la diffusion de la saison ayant été interrompue courant 2020.



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1.

« S.W.A.T.» du 5 janvier 2021 : vos deux épisodes inédits

Vos deux épisodes inédits de ce soir « Trafic inhumain » et « Le grand prix ».

Trafic inhumain : Ava Ilich, policière des services de lutte contre le crime organisé, a été enlevée par les membres du réseau de trafic sexuel qu’elle avait infiltré. Le S.W.A.T. est appelé pour retrouver la jeune femme. Hondo et ses coéquipiers procèdent à de nombreuses arrestations, secourant au passage plusieurs jeunes filles bulgares, forcées de se prostituer. L’étau se resserre mais Ava reste introuvable.



Les grosses scènes d'actions de S.W.A.T, ça nous avait manqué 💥⬇

Et on en verra beaucoup dans la nouvelle saison 😍

⏰ J-3 avant le retour de #SWAT pic.twitter.com/G9RqGLEnuY — TF1 (@TF1) January 2, 2021

Le grand prix : Le S.W.A.T. poursuit une équipe de trois hommes et cherche à déjouer leur projet de cambriolage avant qu’il ne soit trop tard. Hondo rencontre une femme des quartiers riches qui gère un centre social dans une communauté défavorisée. Street poursuit sa relation avec Molly Hicks et l’annonce au Commandant. Chris dit à Kira qu’elle n’est pas amoureuse de Ty et qu’elle souhaiterait n’être qu’avec elle.

Le beau Shemar Moore est de retour ce soir dans « S.W.A.T.» dès 21h05. Serez-vous de la partie ?

